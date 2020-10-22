Производитель рассказал, когда «Авифавир» начнут продавать в аптеках
Председатель совета директоров фармацевтической группы «Химрар» Андрей Иващенко рассказал, когда препарат от коронавируса SARS-CoV-2 «Авифавир» поступит в аптеки для продажи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, продажи могут стартовать уже в ноябре.
Он объяснил, что после окончания клинических испытаний препарата, у «Авифавира» это начало октября, должно пройти 28 дней наблюдения.
«28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (к 7 ноября. — «Газеты.Ru») у нас будет (разрешение на продажу. — «Газеты.Ru»)», — заявил Иващенко.
Председатель совета директоров подчеркнул, что для непосредственного допуска препарата в аптеки необходимо еще около двух недель, однако добавил, что на складах производителя находятся сотни тысяч упаковок «Авифавира».
Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступил в московские аптеки, его цена составила 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток.
При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» пообещали сделать препарат от коронавируса «Авифавир» на треть дешевле аналогов.
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