Производитель рассказал, когда «Авифавир» начнут продавать в аптеках

Председатель совета директоров фармацевтической группы «Химрар» Андрей Иващенко рассказал, когда препарат от коронавируса SARS-CoV-2 «Авифавир» поступит в аптеки для продажи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, продажи могут стартовать уже в ноябре.

Он объяснил, что после окончания клинических испытаний препарата, у «Авифавира» это начало октября, должно пройти 28 дней наблюдения.

«28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (к 7 ноября. — «Газеты.Ru») у нас будет (разрешение на продажу. — «Газеты.Ru»)», — заявил Иващенко.

Председатель совета директоров подчеркнул, что для непосредственного допуска препарата в аптеки необходимо еще около двух недель, однако добавил, что на складах производителя находятся сотни тысяч упаковок «Авифавира».

Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» поступил в московские аптеки, его цена составила 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток.

При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» пообещали сделать препарат от коронавируса «Авифавир» на треть дешевле аналогов.

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