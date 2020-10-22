Суд приговорил депутата Мосгордумы Шереметьева к 4 годам условно
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с постановлением суда депутат был приговорен к четырем годам условно.
Кроме того, Шереметьеву запрещено занимать государственные должности в течение двух лет.
По данным Следственного комитета, Шереметьев подавал документы на премирование своего помощника в размере от 350 тыс. до 850 тыс. руб. за «выполнение заданий особой важности и сложности». Однако денежные средства он присваивал себе, «имея умысел на хищение и личное обогащение». Ущерб от деятельности Шереметьева составил свыше 2 млн рублей.
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