МИД РФ попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок на фоне пандемии

Россиянам в случае отсутствия острой необходимости не следует совершать зарубежные поездки в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову ТАСС.

От лица ведомства она обратилась к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках.

«В случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — продолжила дипломат.

По ее словам, в мире наблюдается «взрывной рост заболеваемости». Притом вторая волна пандемии, как считает Захарова, может оказаться опаснее и сильнее первой.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 971. В России зафиксировано более 1,4 млн заболевших, а всего в мире свыше 41,3 млн заразившихся инфекцией.

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