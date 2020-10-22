Россиянина посадили на 8 лет за распыление баллончика в сотрудника ФСБ

Жителю Красноярска Артему Загребельному дали 8 лет колонии за распыление перцового баллончика в сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Znak со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Его осудили по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти.

При этом суд не учел рецензию независимого специалиста, которая подтверждала, что Загребельный не нанес тяжелого вреда здоровью сотрудника ФСБ.

Как сообщали ранее СМИ, дело Загребельного началось в 2019 году. В подъезде на него напали трое мужчин в гражданской одежде. Молодой человек оказал сопротивление и распылил перцовый баллончик в одного из нападавших.

После драки этот мужчина признался, что является сотрудников ФСБ. Затем стало известно, что силовики заинтересовались Загребельным из-за его общения с украинским блогером Евгением Вольновым, которого в России обвиняют по нескольким эпизодам публичных призывов к терроризму.