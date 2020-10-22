В студенческом общежитии Екатеринбурга произошел пожар

В Екатеринбурге загорелось студенческое общежитие, пожарные эвакуировали из здания более 250 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло на улице 8 марта около 14.40 по мск. Спасатели оперативно эвакуировали из здания всех жильцов и сотрудников. Площадь пожара не уточняется.

«К месту пожара стянуты все пожарно-спасательные подразделения города. На месте работает 56 человек, 17 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших пока не поступало.

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