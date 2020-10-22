Эксперт назвал условие формирования коллективного иммунитета

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян рассказал, при каких условиях формируется популяционный иммунитет к инфекции, передает РИА «Новости».

По его словам, для этого необходима иммунная прослойка в 60-70%, а чтобы не было повышенной заболеваемости — в 90%.

Для формирования индивидуального иммунитета нужно как минимум 1-1,5 месяца, добавил эксперт.

Тотолян отметил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу еще формируется, это займет время.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,45 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,1 млн человек, умерли 24,9 тыс.

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