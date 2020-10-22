Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний британской вакцины от коронавируса AstraZeneca, передает РИА «Новости».
По его словам, если компания решила продолжить разработку препарата, значит, у нее есть доказательства того, что смерть добровольца не связана с вакцинацией.
«Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — сказал Гинцбург.
Ранее стало известно о гибели участника испытаний AstraZeneca. Причину смерти не раскрыли «из соображений этики и конфиденциальности».
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