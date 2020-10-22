Неизвестные подожгли машины у здания прокуратуры в Белоруссии

Неизвестные подожгли машины у здания прокуратуры в белорусском Солигорске, возбуждено уголовное дело «по факту особо злостного хулиганства». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

Отмечается, что инцидент произошел 21 октября около 23.00 (совпадает с мск). Неизвестные с помощью предметов с горючими веществами повредили четыре автомобиля. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.

Следственно-оперативная группа по итогам осмотра места происшествия назначила необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.

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