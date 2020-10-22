Учебный самолет потерпел крушение в Стамбуле
Анна Светлова
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Учебно-тренировочный самолет упал в районе Стамбула, судьба пилотов пока неизвестна. Об этом информирует телеканал NTV.
Известно, что воздушное судно отправилось в полет с учебного аэродрома Хезарфен и по неустановленной причине потерпело крушение на поле. Возгорания не произошло.
На место инцидента прибыли спасатели. Согласно распространенным телеканалом кадрам, одного из пилотов вытащили из самолета, однако нет информации о том, погиб он или жив.
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