РЕН: проректор РХТУ был задержан по подозрению в изнасиловании подчиненной

Проректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) был задержан и доставлен в Следственный комитет по подозрению в изнасиловании своей 20-летней секретарши, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Имя проректора не называется. Его, по данным канала, задержали вечером 21 октября.

Отмечается, что секретарша обратилась в полицию сама.

Она рассказала, что отдыхала со своим начальником в баре. После встречи мужчина увез подчиненную в отель, где начал домогаться до нее и, предположительно, изнасиловал. Девушке понадобилась помощь специалистов.

Руководство вуза пока никак не прокомментировало ситуацию.