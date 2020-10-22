РЕН: проректор РХТУ был задержан по подозрению в изнасиловании подчиненной
Павел Посадский
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Проректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) был задержан и доставлен в Следственный комитет по подозрению в изнасиловании своей 20-летней секретарши, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Имя проректора не называется. Его, по данным канала, задержали вечером 21 октября.
Отмечается, что секретарша обратилась в полицию сама.
Она рассказала, что отдыхала со своим начальником в баре. После встречи мужчина увез подчиненную в отель, где начал домогаться до нее и, предположительно, изнасиловал. Девушке понадобилась помощь специалистов.
Руководство вуза пока никак не прокомментировало ситуацию.