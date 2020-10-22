В России выявлен 15 971 случай коронавируса за последние сутки

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 971, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 11 428 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 1 107 988.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 25 242. За минувшие сутки зафиксировано 290 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 463 306 случаев COVID-19.

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