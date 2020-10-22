В Москве в четверг ожидается до +8°С
Антон Демидов
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В Москве в четверг, 22 октября, ожидается до +8°С. В столице будет облачно, временами пройдет дождь, гласят данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +6...+8°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать от 6...+8°С. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/c.
Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, а ночью — 741.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.