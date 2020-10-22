Стало известно о состоянии освобожденных в грузинском Зугдиди заложников
Заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе рассказал, что состояние здоровья всех освобожденных заложников, которые ранее были захвачены вооруженным мужчиной в филиале банка Грузии в Зугдиди, оценивается как стабильное, передает РИА «Новости».
По его словам, никто из освобожденных заложников не имеет повреждений. Сейчас их допрашивают в рамках следственных мероприятий, сообщил замглавы ведомства.
«Часть из них уже допрошены, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия», — заявил Борцвадзе.
Ранее в МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в городе Зугдиди и продолжении поиска захватчика здания филиала банка. По данным ведомства, злоумышленник и трое заложников покинули здание. Как передавал телеканал «Рустави 2», он вместе с ними уехал на полицейском автомобиле в сторону Абхазии.
21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тыс., захватив заложников. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинули его через крышу и пожарную лестницу. Кроме того, злоумышленник отпустил пожилых заложников.
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