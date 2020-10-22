МЧС предупредило жителей Москвы о сильном тумане

Московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном тумане утром в четверг, передает РИА «Новости».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров», — указано в сообщении.

В ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не вставать под деревьями, не оставлять детей без присмотра, а а также соблюдать скоростной режим, достаточную дистанцию и избегать резких маневров при вождении.

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