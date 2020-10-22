Задержанный в США за контрабанду электроники россиянин не обращался в консульство

Россиянин, который был задержан в Нью-Йорке в составе группировки, обвиняемой в контрабанде электроники из США в РФ, еще не обращался за помощью в консульство России в Нью-Йорке. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.

Как сообщалось, Генконсульство РФ получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании россиянина (единственного из списка минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью контрабанды электронной техники.

Ранее прокуратура Нью-Йорка опубликовала список с именами семи россиян, которые, как утверждает следствие, занимались незаконным экспортом электроники, прежде всего техники компании Apple. В ведомстве заявили, что товары из США в Россию доставляли бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота».

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