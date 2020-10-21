Силовиков стянули к району дачи Зеленского из-за протестов в Киеве

В район Конча-Заспа, где расположена дача президента Украины Владимира Зеленского, стягиваются силовики. Об этом сообщает «Страна.ua».

СМИ уточняет, что в этом же районе находится дача генпрокурора страны Ирины Венедиктовой.

По данным издания, это стягивание на фоне проходящих в украинской столице протестных акций из-за решения Шевченковского суда по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. Ранее киевский суд постановил продлить меры пресечения всем троим подозреваемым по данному производству.

«На месте собралось около сотни солдат Нацгвардии и несколько десятков полицейских. Самих активистов возле госдач пока не много», — отмечает «Страна.ua».

Протестная акция, в ходе которой уже произошли столкновения с силовиками, была организована сторонниками одного из подозреваемых по делу Андрея Антоненко.

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.

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