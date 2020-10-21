Провалившийся в конструкцию железнодорожного моста москвич погиб
Ника Пикекатлет
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На юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник уточнил, что инцидент произошел в районе Варшавского шоссе.
По предварительным данным, мужчина попал в яму между мостом и перекрытием.
Источник отметил, что от полученных травм мужчина скончался.
На месте работают сотрудники правоохранительных служб.
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