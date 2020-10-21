Член президиума КС пообещал, что оппозиция не будет «рвать на куски» Лукашенко

Член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция страны не хочет добиваться тотальной люстрации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Латушко подчеркнул, что «никто не собирается рвать на куски» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он отметил, что если оппозиция придет к власти, то это будут люди, которые намерены строго соблюдать конституцию страны, а также другие законодательные акты.

По его словам, при совершении чиновником уголовного преступления, его ожидает полная процедура дознания, следствия и суда. Последний, как отметил член президиума КС, будет определять виновность госслужащего и устанавливать степень ответственности.

«Законы основаны на принципах, которые создавались столетиями и фактически являются общим согласием всего общества на то, чтобы они определяли развитие этого общества», — заключил Латушко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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