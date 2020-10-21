Доброволец погиб при испытании вакцины от COVID-19 компании Astrazeneca

В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca. Об этом сообщает O GLOBO.

Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября.

Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.

Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.

В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось

Ранее в Великобритании испытания аденовирусной вакцины от коронавируса, созданной в Оксфордском университете совместно с компанией AstraZeneca, возобновились после приостановки из-за неадекватной реакции добровольца — у него обнаружили поперечный миелит (воспалительное заболевание спинного мозга — «Газета.Ru»). Медики подозревали, что это может быть побочным эффектом вакцинации.

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