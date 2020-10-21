Пингвины-геи украли яйцо пингвинов-лесбиянок в надежде снова стать родителями

В голландском зоопарке однополая пара пингвинов-геев украла яйцо у пары пингвинов-лесбиянок в надежде снова стать родителями. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке Диренпарк, расположенном в городе Амерсфорт.

СМИ уточняет, что в ноябре 2019 года пара уже пыталась выносить детеныша, однако взятое ими под опеку яйцо оказалось пустым.

Работник зоопарка Сандер Дрост отметил, что в этот раз у гей-пары пингвинов также вряд ли получится стать отцами, поскольку украденное яйцо принадлежит паре пингвинов-лесбиянок, а значит оно не было оплодотворено.

Гомосексуальное поведение встречается в природе довольно часто, а у пингвинов так и вовсе на регулярной основе. Так, однополые пары пингвинов есть в зоопарках Лондона, Нью-Йорка, Гамбурга. В одном из ирландских океанариумов однополые пары образовали и вовсе 8 пингвинов из 14 — четыре самца и четыре самки. Некоторые пары уже успели вырастить и птенцов.

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