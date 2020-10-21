Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из-за COVID-19
Чехия стала второй страной в Европе, которая снова вводит жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает DW.
Глава Минздрава страны Роман Прымула заявил, что с 22 октября в Чехии приостанавливают работу большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
Жителям республики можно будет покидать дома только для похода на работу, в магазин или к врачу.
Ранее Ирландия стала первой страной ЕС, снова объявившей строгий карантин.
По последним данным, в Чехии зарегистрировано около 194 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 79 тыс. человек, умерли 1,6 тыс.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Похоже на изоляцию»: Швеция меняет стратегию по COVID-19
— За неделю в мире коронавирусом заразились 2,4 млн человек
— В Чехии медицинские маски станут обязательными на улицах и в автомобилях