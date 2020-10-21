Украинская партия назвала нарушающим конституцию предложенный Зеленским опрос населения

Ника Пикекатлет

Члены украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) назвали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос нарушающим конституцию страны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте партии.

Общенациональный опрос должен состояться в день местных украинских выборов в воскресенье, 25 октября. В нем будут содержаться пять вопросов, касающихся возможных изменений изменений в законах страны.

По мнению представителей политической силы, инициируемый опрос также противоречит Избирательному кодексу Украины. Члены партии призвали к привлечению к уголовной ответственности виновных в попытке его реализации.

Кроме того, в ОПЗЖ указали на то, что вопрос финансирования такого опроса и возможностей реализации его результатов отсутствует в украинском законодательстве.

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