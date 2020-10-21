В Москве мать отдала ребенка бездомным

В Москве мать отдала годовалого ребенка незнакомому человеку в подземном переходе, столичная прокуратура намерена лишить ее родительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

Инцидент произошел 16 октября в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». 29-летняя мать отдала спящую в коляске дочь незнакомцу. В полицию обратилась совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Правоохранители нашли ребенка у мужчины без определенного места жительства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Также в ходе проверки установлен факт уклонения матери от исполнения своих родительских обязанностей, ненадлежащей заботы о здоровье, нормальном физическом и психическом развитии ребенка, в связи с чем в Домодедовский городской суд Московской области направлено исковое заявление о лишении злоумышленницы родительских прав.

В настоящее время девочка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.

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