Один из опаснейших мафиози Италии Мессина Денаро получил второй пожизненный срок

Суд присяжных сицилийского города Кальтаниссетта заочно приговорил к пожизненному тюремному заключению одного из самых опасных в Италии мафиози Маттео Мессину Денаро, также известного по кличке Тощий, которого полиция не может поймать уже 27 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для вынесения приговора судьям понадобилось свыше 13 часов. Денаро получил срок за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и восьми охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.

Ранее 58-летний итальянец уже был приговорен к пожизненному сроку за участие в организации терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли десять человек и около ста были ранены.

Предполагается, что Мессину Денаро до сих пор не удалось привлечь к ответственности из-за того, что он полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию лица.

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