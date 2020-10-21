Российские учителя не обязаны иметь отрицательный тест на COVID-19

Российские учителя не обязаны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус нового типа для работы, заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент такого требования нет, отметил Глушко. При этом он подчеркнул, что в случае введения соответствующих требований, они будут выполняться.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли. В России выявлено более 1,4 млн случаев заболевания.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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