Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября

Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова, умершего 21 октября, состоится в храме Христа Спасителя в Москве 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии.

Литургия начнется в 08.30, само отпевание назначено на 10.00.

Отпевать протоиерея будет митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), управляющий делами Московской патриархии.

21 октября стало известно о смерти бывшего главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова. Он скончался возрасте 69 лет от хронической болезни.

В мае текущего года протоиерей Дмитрий заразился коронавирусной инфекцией, долгое время он проходил лечение в больнице. В августе он был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. Священнослужитель был известен в том числе за счет своих резонансных заявлений.

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