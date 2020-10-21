Редакцию местного издания подожгли на Украине

Неизвестные подожгли редакцию украинского издания «Альтернатива.орг» в Одесской области Украины, сообщил глава украинского Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в поселке городского типа Овидиополь, указано в сообщении. Неизвестные бросили в здание редакции коктейль Молотова, рассказал глава союза журналистов.

В результате поджога пострадали мебель и напольное покрытие, однако редакция и техника не сгорели, так как огонь удалось потушить до прибытия пожарных, отметил Томиленко.