Студентов МГТУ имени Баумана перевели на онлайн-обучение

Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционную форму обучения из-за выявления коронавирусной инфекции среди обучающихся и преподавателей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что в ведомство поступили жалобы от студентов на отсутствие контроля со стороны руководства Университета за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19.

В ходе проверки учебных корпусов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе не проводятся в полной мере ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления инфицированного в группе.

В связи с тем, что нарушения привели к распространению коронавируса, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По данным Роспотребнадзора, административные материалы будут направлены в суд.

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