Двое задержаны после гибели ребенка от разрыва снаряда времен войны в Лобне

Директор детского центра и педагог задержаны в подмосковной Лобне после гибели ребенка от разрыва снаряда времен Второй мировой войны, сообщает управление Следственного комитета России по Московской области.

Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14-летний ребенок умер из-за разорвавшегося снаряда времен войны в военно-патриотическом центре в Лобне.

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