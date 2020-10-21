Двое задержаны после гибели ребенка от разрыва снаряда времен войны в Лобне
Полина Рутковская
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Директор детского центра и педагог задержаны в подмосковной Лобне после гибели ребенка от разрыва снаряда времен Второй мировой войны, сообщает управление Следственного комитета России по Московской области.
Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 14-летний ребенок умер из-за разорвавшегося снаряда времен войны в военно-патриотическом центре в Лобне.
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