Под Нижним Новгородом загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м

Прослушать новость
Остановить прослушивание

На складе в рабочем поселке Выездное Нижегородской области произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России по региону.

Горит кровля складского здания по всей площади, уточнили в ведомстве.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Рязанской области потушили пожары, возникшие от взрывов боеприпасов

Красноярский психоневрологический диспансер загорелся на площади 700 кв. м.

В подмосковном Клину произошел пожар в мебельном цехе