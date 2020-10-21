Под Нижним Новгородом загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Бернст Ю.
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На складе в рабочем поселке Выездное Нижегородской области произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России по региону.
Горит кровля складского здания по всей площади, уточнили в ведомстве.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м.
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