Названа категория людей, для которых вакцина от COVID-19 бесполезна

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что существует категория людей, на которых вакцина от коронавируса может не подействовать, передает Ura.ru.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выделил четыре группы людей, у которых в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу вырабатываются плохо: пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты.

Однако по мнению Альтштейна, вакцина против COVID-19 может не подействовать только на людей с иммунодефицитом.

В остальных случаях поделить людей по признаку способности вырабатывать антитела довольно сложно, утверждает Альтштейн, так как выработка антител «зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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