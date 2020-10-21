На полицейских завели дело после ограбление сына главреда Cosmopolitan

Уголовное дело возбудили после ограбления в Москве сына главного редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее Великина заявила, что ее 16-летнего сына ограбили полицейские. По ее словам, подросток шел от репетитора и курил, когда к нему подъехала машина ППС. Полицейские потребовали от юноши остановиться, обыскали его и, угрожая поставить на учет, заставили отдать им 8 тыс. руб.

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