В Лобне ребенок умер от разрыва снаряда времен войны
Карина Казанцева
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В подмосковной Лобне в военно-патриотическом центре ребенок умер из-за разорвавшегося снаряда времен войны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На территории детского военно-патриотического центра ребенок разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
Он уточнил, что 14-летний ребенок скончался из-за повреждения артерии. Разрушений и пожара на месте происшествия нет.
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