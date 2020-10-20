В Лобне ребенок умер от разрыва снаряда времен войны

В подмосковной Лобне в военно-патриотическом центре ребенок умер из-за разорвавшегося снаряда времен войны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На территории детского военно-патриотического центра ребенок разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Он уточнил, что 14-летний ребенок скончался из-за повреждения артерии. Разрушений и пожара на месте происшествия нет.

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