Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжить обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает ТАСС.

По его словам, в стране уже началась корректировка трудового законодательства и она будет продолжаться по мере развития цифровых технологий.

«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», — отметил Медведев.

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