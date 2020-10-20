Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели
Валерия Исполатова
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжить обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает ТАСС.
По его словам, в стране уже началась корректировка трудового законодательства и она будет продолжаться по мере развития цифровых технологий.
«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», — отметил Медведев.
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