Скончался ветеран ВОВ, который прорвался к зданию Рейхстага на танке

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который во время сражения за Берлин прорвался на танке к зданию Рейхстага, скончался в Самаре в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ветеран погиб из-за острых хронических заболеваний.

Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, которая сражалась за Берлин в последние дни войны в 1945 году и устанавливала над Рейхстагом знамя Победы.

1 мая 1945 года его танк в составе штурмовой группы прорвался к зданию Рейхстага и уничтожил несколько огневых точек врага, которые повредили машину. Несмотря на ранение мужчина остался в строю и поддерживал прорывающуюся пехоту огнем из орудия.

24 февраля ветерану исполнилось 95 лет.

Соболезнования семье Чудайкина выразили губернатор региона Дмитрий Азаров и командование Центрального военного округа.

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