Осужденный за убийство журналистки датский изобретатель сбежал из тюрьмы

Осужденный на пожизненное заключение за расчленение журналистки датский изобретатель Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Об этом информирует газета Copenhagen Post.

Отмечается, что Мадсен исчез из тюрьмы около 10.00 (11.000 мск). По данным издания, мужчина находится в районе Альбертслунн, он надел на себя пояс, предположительно, со взрывным устройством. Есть также вероятность, что у него с собой пистолет.

В настоящее время злоумышленник окружен полицейскими снайперами.

10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки. Мадсен был приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки.

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