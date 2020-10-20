Суд отклонил жалобы фигурантов дела «Сети»* на приговор

Апелляционный военный суд 20 октября отказал в удовлетворении жалоб фигурантов дела «Сети»* в Пензе и их адвокатов на приговор. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Приволжского окружного военного суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — подчеркнул судья.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

В июне текущего года Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова, их приговорили к 7 и 5,5 года колонии общего режима соответственно. Их признали виновными по статье «Участие в террористическом сообществе».

*«Сеть» — запрещенная в России организация.

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