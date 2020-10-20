РБК: власти не будут повторно вводить нерабочий режим из-за COVID-19

Российские власти исключают возможность повторного введения нерабочих дней в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По словам одного из них, президент Владимир Путин в этом вопросе прислушивается к мнению специалистов. А они, в свою очередь, говорят, что жесткие меры не нужны.

Чиновник также рассказал, что отдельного обращения главы государства к гражданам из-за ситуации с коронавирусом не планируется.

Другой собеседник издания пояснил, что сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с COVID-19 отданы на откуп регионам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что России не требуются ограничения по коронавирусу.

Всего в России зафиксировано 1,4 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1 млн пациентов, скончались 24,3 тыс.

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