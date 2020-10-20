Почти 50 рейсов задержано и отменено в Москве

В московских аэропортах отменили и задержали 48 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменили 20 вылетов, а также задержан один рейс.

При этом во Внуково пять рейсов отменено.

Кроме того, в Шереметьево отменили 20 вылетов и задержали два.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.