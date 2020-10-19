В Москве задержали федерального преступника благодаря отсутствию перчаток

Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в столичном метро из-за того, что у него не оказалось перчаток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

Он рассказал, что у пассажира не оказалось при себе не только перчаток, но и документов. Тогда его проводили в отделение полиции для установления личности. Там выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

Задержанному грозит штраф в размере 5000 руб. на отсутствие перчаток и уголовный срок за угон.

В московском метрополитене обязательно ношение медицинской маски и перчаток из-за пандемии коронавируса.

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