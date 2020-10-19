В Архангельске построят пациент-отель на 150 номеров

Специальную гостиницу на 150 номеров возведут в Архангельске для тех, кто приезжает на лечение в регион, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора области Александра Цыбульского.

Планируется, что в восьмиэтажной гостинице смогут разместиться одновременно 366 человек. По проекту, построить ее планируется рядом с больничным городком в районе проезда Сибиряковцев и соединить переходом с Архангельской областной клинической больницей.

По словам Цыбульского, гостиница для пациентов архангельских докторов всегда была очень востребована среди жителей Ненецкого автономного округа. Пациенты из НАО, где нет возможности оказания ряда видов помощи, часто приезжают для этого в соседний регион.

Власти региона рассматривают этот проект как приоритетный, сказал губернатор, уточнив, что в строительство планируется вложить 170 млн руб.