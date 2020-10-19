Раненного в Карабахе российского журналиста перевезут в Москву
Раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка планируют перевезти 22 октября из Еревана в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
В настоящее время россиянин продолжает получать лечение в ереванском госпитале, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Котенок пострадал во время обстрела собора Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши 8 октября. Ранения также получили еще двое граждан России — Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, они были доставлены на родину.
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