Раненного в Карабахе российского журналиста перевезут в Москву

Раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка планируют перевезти 22 октября из Еревана в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

В настоящее время россиянин продолжает получать лечение в ереванском госпитале, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Котенок пострадал во время обстрела собора Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши 8 октября. Ранения также получили еще двое граждан России — Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, они были доставлены на родину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Одного из раненых в Карабахе российских журналистов не могут вывезти в Россию

— Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных в Карабахе журналистов

— Раненный в Карабахе российский журналист вышел из комы