В Белоруссии освободили политтехнолога Виталия Шклярова

Политтехнолог Виталий Шкляров, который был на встрече с президентом Белоруссии в СИЗО, освобожден из-под стражи. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, Шклярову изменена мера пресечения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился 10 октября с бывшим претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в том числе с Виталием Шкляровым.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Позже ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Политтехнологу грозило до 3 лет тюрьмы. Белорусский телеканал ОНТ, в свою очередь, заявил, что Шкляров был задержан, потому что «мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

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