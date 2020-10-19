Обвиняемому в халатности экс-мэру Норильска назначили исправительные работы

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы по обвинению в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.

«Суд огласил вердикт: исправительные работы шесть месяцев с удержанием 15 % заработной платы», — уточнил представитель Норильского городского суда.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. В дальнейшем Следственный комитет России установил факт халатного отношения бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина в деле о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков переадресовал вопрос о заведенном против главы Норильска деле

— Мэр Норильска Ахметчин объявил об отставке

— Халатность в действиях экс-главы Норильска при разливе нефти определили по мессенджеру