Массовая вакцинация от коронавируса в Москве стартует в декабре-январе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в городе в декабре-январе. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, столица получит первые крупные партии вакцины от коронавируса в ноябре. После этого в декабре-январе начнется массовая вакцинация населения.

Градоначальник добавил, что вакцинация граждан станет «окончательной победой над пандемией».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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