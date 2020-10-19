Собянин выступил против введения жестких мер по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости введения крайних мер по коронавирусу.
«Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — написал он в своем блоге.
По мнению градоначальника, оптимальная стратегия — это средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.
Собянин отметил, что не нужно трогать основные сектора экономики, лишать людей работы, однако необходимо «найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса».
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