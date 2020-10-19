Прохожий зарезал девушек в Алтайском крае

Прохожий напал на двух 22-летних девушек с ножом в городе Бийск в Алтайском крае. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным следствия, происшествие произошло вечером 18 октября в районе улиц Васильева и Социалистической. Неизвестный мужчина нанес удар ножом одной из девушек, от которого она скончалась на месте. Вторую пострадавшую злоумышленник два раза ударил ножом в грудь и живот.

«Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность, причастную к преступлению.

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