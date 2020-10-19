В России создали программу для поиска серийных убийц

В России создали новую программу на основе искусственного интеллекта, помогающего составить поисковый портрет серийного убийцы. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексея Бессонова.

Он отметил, что специалисты выявили ряд закономерностей в поведении серийных убийц при стремлении скрыть следы. Так, проанализировав свыше 1 тыс. эпизодов, осуществленных 186 маньяками и насильниками, в том числе опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений), эксперты разработали алгоритм, помогающий составить поисковый портрет преступника.

Специалисты вносили в таблицу исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие), после чего в течение нескольких минут программа составляет поисковый портрет преступника.

Программа создавалась и тестировалась в течение трех лет.

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