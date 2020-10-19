В Гидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ночная температура в центре европейской части России на этой неделе будет колебаться около нулевой отметки, что на фоне осадков приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы, передает РИА «Новости».

По его словам, на протяжении всей текущей недели прогнозируется облачная погода, но при этом будут идти дожди.

«Даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до -2°C — минус -3°C ночью. Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что дневные температуры будут варьироваться от +5°C до +7°C.

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