Адвокат Соколова просит завести дело по факту угроз в адрес историка

Александр Торгашев, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, просит завести уголовное дело по факту угроз в адрес своего клиента со стороны его научных оппонентов в 2018–2019 годах, передает ТАСС.

Защитник сообщил, что он подал заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой открыть уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»).

Как рассказал юрист, в 2018—2019 годах Соколову и Ещенко «неоднократно приходили угрозы» на телефон и электронную почту. Торгашев заявил, что эти угрозы являлись составной частью организованной против его подзащитного травли.

Ранее Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить улики. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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